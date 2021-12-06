За минулий місяць у Норвегії частка продажів нових автомобілів з ДВЗ скоротилася до 5%. Повністю перейти на електротягу норвежці планують до 2025 року.

Не виключено, що повністю "нетрадиційною" ця скандинавська країна стане раніше за намічений термін. За офіційними даними, у листопаді продажі нових повністю електричних автомобілів на місцевому ринку досяг 73,8%, а разом з гібридами та плагін-гібридами – 94,9%. Для порівняння, у тому ж місяці 2020 року на електромобілі припадало 56,1% продажів, а на гібриди та плагін-гібриди – 33,3%.

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У кількісному вираженні наразі ситуація на автомобільному ринку Норвегії виглядає так (дані про продажі за листопад 2021 року):

бензинові автомобілі – 356 од.;

дизельні – 416 од.;

гібридні та плагін-гібридні – 3288 од.;

електричні – 11 274 од.

ТОП-5 найпопулярніших "зелених" моделей листопада виглядає наступним чином:

Tesla Model Y – 1013 од.;

Tesla Model 3 – 771 од.;

Volkswagen ID.4 – 725 од.;

Audi Q4 e-tron – 661 од.;

Nissan Leaf – 655 од.

Оскільки Tesla традиційно звітує про постачання наприкінці кварталу, у грудні цифри про продажі Model 3 та Model Y будуть більшими, що позначиться на сумарних продажах електромобілів у Норвегії.