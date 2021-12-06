За прошлый месяц в Норвегии доля продаж новых автомобилей с ДВС сократилась до 5%. Полностью перейти на электротягу норвежцы планируют к 2025 году.

Не исключено, что полностью "нетрадиционной" эта скандинавская страна станет раньше намеченного срока. По официальным данным, в ноябре продажи новых полностью электрических автомобилей на местном рынке достигли 73,8%, а вместе с гибридами и плагин-гибридами – 94,9%. Для сравнения, в том же месяце 2020 на электромобили приходилось 56,1% продаж, а на гибриды и плагин-гибриды – 33,3%.

Читайте также": Сколько автомобилистов пересаживаются с электрокаров на традиционные автомобили

В количественном выражении ситуация на автомобильном рынке Норвегии выглядит следующим образом (данные о продажах за ноябрь 2021 года):

бензиновые автомобили – 356 ед.;

дизельные – 416 ед.;

гибридные и плагин-гибридные – 3288 ед;

электрические – 11 274 ед.



ТОП-5 самых популярных "зеленых" моделей ноября выглядит следующим образом:

Tesla Model Y – 1013 ед;

Tesla Model 3 – 771 ед;

Volkswagen ID.4 – 725 ед;

Audi Q4 e-tron – 661 ​​ед;

Nissan Leaf – 655 ед.



Поскольку Tesla традиционно отчитывается о поставках в конце квартала, в декабре цифры о продажах Model 3 и Model Y будут больше, что скажется на суммарных продажах электромобилей в Норвегии.