На відміну від автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, українці везуть електромобілі переважно не з Європи, а з США та Китаю.

У першій половині українці придбали понад 8 тисяч електромобілів. Майже 40% із них привезли вживаними з-за кордону. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували

статистику імпорту та визначили, з яких країн українці привезли найбільше «електричок», визначили найпопулярніші моделі та їх середню вартість.

До речі як часто українці шукали електромобілі в Україні

Звідки привозять електромобілі у 2022 році?

Головним постачальником вживаних автомобілів з електричним двигуном у першій половині 2022 року стали США. З-за океану українці привезли понад 1000 таких машин, що склало 31,4% від їх загальної кількості. Середня митна вартість одного електромобіля (тобто сума ціни машини за кордоном та витрат на доставлення до України) склала $21,5 тисячі.

На другій сходинці опинилися електроавто з Китаю. Це порівняно новий ринок для українських покупців, що активно розвивається. Протягом січня-червня звідти прибуло 649 електромобілів (19,8% від загальної кількості). Їх середня митна вартість зафіксована на рівні $24,8 тисячі.

Третє місце зайняла Німеччина: 11,1% електромобілів з пробігом, імпортованих до України у першому півріччі-2022, були придбані саме там. Це були 364 машини із середньою вартістю $28,1 тисячі. Отже, що найдорожчі електричні авто прибували саме з Німеччини.

Четверта позиція - за ще одним ринком, який активно освоюється українцями: Норвегією. Звідти привезли 362 машини, що складає 11% від загальної кількості електромобілів. Цікаво, що середня вартість вживаного електричного авто з Норвегії склала $8,6 тисячі - це найнижчий показник серед усіх країн. Отже, найдешевші електромобілі привозять саме з Норвегії.

Замикає топ-5 країн сусідня Польща із часткою 8,8%, або 290 експортованими до України "електричками", якщо рахувати кількісно. Середня митна вартість одного авто склала $20,5 тисячі.



Найпопулярніші країни експорту вживаних електромобілів до України, січень-червень 2022 року

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Топ вживаних електромобілів з США

Найпопулярнішим вживаним електромобілем з Америки виявилася Tesla Model 3. Таких за перших 6 місяців 2022 року привезли аж 245 штук. Середня митна вартість такого авто склала $22,4 тисячі.

Другим за популярністю електричним "американцем" став популярний в Україні Nissan Leaf. З США таких прибула 231 штука, а коштували вони в середньому $8 тисяч. Українці обирають ці електромобілі через ідеальне співвідношення ціни та якості, а модель вже багато місяців підряд очолює національний рейтинг продажів електричних машин з пробігом.

Третє та четверте місця зайняли Tesla - відповідно Model S (127 шт., $24,5 тис.) та Model Y (121 шт., $33,5 тис.). Загалом авто цього бренду складають абсолютну більшість вживаних "електричок", що прибули з США протягом січня-червня.

Замикає топ-5 Chevrolet Bolt – таких привезли 97 штук із середньою вартістю $16,8 тисячі.



Найпопулярніші вживані електромобілі з США, січень-червень 2022

Топ вживаних електромобілів з Китаю

Очолив рейтинг електромобілів з Китаю німецький кросовер Volkswagen ID.4. Модель для місцевого ринку відрізняється від тих, котрі продаються в інших країнах, зовнішнім виглядом, збільшеним запасом ходу та іншими покращеними технічними характеристиками. Таких українці привезли 204 штуки, а коштували в середньому ці електричні кросовери $34,1 тисячі.

На другому місці опинилася Honda M-NV - спільна розробка японської Honda та китайського Donfeng, також орієнтована на внутрішній китайський ринок. Імпортували цих моделей 125 штук, середня митна вартість склала $23,1 тисячі.

Третю та четверту сходинки зайняли моделі німецького Volkswagen, які виготовляють в Китаї. E-Lavida була розроблена для внутрішнього китайського ринку. Модель виявилася на стільки вдалою, що її почали неофіційно експортувати в інші країни. До України прибуло 60 таких "електричок", коштували вони в середньому $17 тисяч.

E-Bora для місцевого ринку виготовляють у партнерстві з китайським FAW. Ця модель була четвертою за популярністю серед електромобілів із Китаю, котрі купували українці: 27 шт. із середньою вартістю $17,8 тисячі.

П'яте місце посіла Everus VE-1 - спільний продукт Honda та китайської GAC Group. Україні придбали 20 таких електричних кросоверів з Китаю. Їх середня митна вартість склала $21,6 тисячі.



Найпопулярніші вживані електромобілі з Китаю, січень-червень 2022

До речі китайці привезли в Європу електричний пікап за 60 тисяч євро

Топ вживаних електромобілів з Німеччини

Лідером рейтингу електричних машин з Німеччини став Volkswagen E-Golf (97 шт., середня митна вартість $18,5 тис.).

Друге місце зайняв компактний французький Renault Zoe (49 шт., $9,4 тис.).

На третьому місці - найдоступніша в лінійці бренду Tesla Model 3 (28 шт., $50 тис.), а четверту сходинку посів Nissan Leaf (28 шт., $18,9 тис.). Примітно, що обидві моделі більш ніж удвічі дорожчі за аналогічні "американки".

Також популярними були електричні Smart: 26 авто, імпортованих з Німеччини (середня митна вартість $13,6 тис.), дозволили зайняти п'яте місце рейтингу.



Найпопулярніші вживані електромобілі з Німеччини, січень-червень 2022

Топ вживаних електромобілів з Норвегії

Бестселер українського ринку електромобілів Nissan Leaf виявився лідером рейтингу найпопулярніших електричних авто з Норвегії. Українці придбали 162 таких моделі, а їх вартість в цій країні виявилася найнижчою: $7,1 тисячі.

Другу позицію зайняв німецький Volkswagen Golf (63 шт., $11,3 тис.), третю - французький Renault ZOE (40 шт., $7,9 тис.).

Цікавим є модель, що розмістилася на четвертій сходинці - електричний мінівен Nissan e-NV200 (21 тис., $10,7 тис.).

Найдешевшим електромобілем не лише з Норвегії, але й загалом в загальному топі виявився вживаний мініавтомобіль Citroen C-Zero. Його середня вартість зафіксована на рівні $5,4 тисячі, а 13 привезених моделей дали можливість посісти п'яте місце в рейтингу.



Найпопулярніші вживані електромобілі з Норвегії, січень-червень 2022

Також цікаво частка продажів традиційних авто в Норвегії складає всього 5%

Топ вживаних електромобілів з Польщі

Рейтинг вживаних електромобілів з Польщі - це щось середнє між топами Німеччини та Норвегії. В ньому можна побачити вже знайомі моделі: Nissan Leaf (63 шт., $10,8 тис.) на першому місці; Renault ZOE (48 шт., $9,7 тис.) на другому; Volkswagen E-Golf (30 шт., $18,1 тис.) на третьому і Citroen C-Zero (13 шт., $6,9 тис.) на п'ятому.

Зі списку слід виділити популярний електричний "пиріжок" Renault Kangoo Z.E., що посів четверте місце в рейтингу. Таких з Польщі привезли 17 шт., а коштували вони в середньому $9,1 тисячі.



Найпопулярніші вживані електромобілі з Польщі, січень-червень 2022