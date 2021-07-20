Средняя цена на сжиженный газ 20 июля в сетях АЗС повысилась на 30 коп./ л, до 16,30 грн / л.

Это рекордный показатель за всю историю наблюдения за стоимостью продукта в Украине, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы “А-95”.

Читайте также: Цены на автомобильный газ достигли 16 гривен за литр

Консолидированная сеть АЗС "Привата", обладающая наибольшим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 75-78 коп./л, до 15,57–15,59 грн/л. На станциях сети WOG ресурс подорожал на 10 коп./л, до 17,38 грн/л.

AMIC и UPG подняли цены на 31 и 38 коп./л, до 16,08 и 16,53 грн/л.

СВГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 24 и 10 коп./л, до 16,27 и 15,91 грн/л. В сети Chipo цена выросла на 36 коп./л – до 15,96 грн/л.

Такие сети как "Автотранс", “Параллель", BVS, "Катрал", "Авантаж", Mango, Marshal и другие подняли цены на 10-40 коп./л.

Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 19 по 20 июля, грн/л: