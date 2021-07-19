За минувшие выходные (16 – 19 июля) средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС повысилась на 28 коп./л, до 16,00 грн/л.

Последний раз такой отметки стоимость ресурса достигала в ноябре 2018 г. (16,03 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы “А-95”.

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При этом цена на ресурс в “премиальных” сетях побила рекорд за всю историю наблюдения. Так, ОККО выставила на стелу 17,49 грн/л, SOCAR – 17,48 грн/л, WOG – 17,28 грн/л.

KLO и “Авантаж 7” подняли цены на 50 и 60 коп./л, до 16,69 и 15,58 грн/л.

СУГ на станциях операторов “БРСМ-Нафта” и Motto подорожал в среднем на 18 и 23 коп./л, до 16,03 грн/л и 15,81 грн/л. В сети Shell за выходные цена выросла на 30 коп./л – до 15,87 грн/л.

Такие сети как AMIC, “Prime”, “Параллель”, BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, “Укргаздобыча”, Marshal и другие подняли цены на 10 – 80 коп./л.

Основным фактором подорожания СУГ аналитики “Консалтинговой группы А-95” называют рост оптовых цен продукта вследствие нарастающего дефицита в большинстве регионов. Там отмечают, что с начала июля оптовая цена на СУГ выросла на 3 000 грн/т, что эквивалентно 1,6 грн/л. За тот же период розничные сети продемонстрировали подорожание на 70 – 90 коп./л.

“О критическом дефиците речь пока не идет, однако запасы в хранилищах иссякают, а поставки импортного ресурса задерживаются”, – говорит аналитик “А-95” Артем Куюн. По его словам, рост цены на сжиженный газ наблюдается по всей Европе.

Изменение розничных цен на автогаз на АЗС с 16 по 19 июля, грн/л: