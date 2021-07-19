За минулі вихідні (16-19 липня) середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС підвищилася на 28 коп/л, до 16,00 грн/л.

Востаннє такої позначки вартість пропан-бутану сягала в листопаді 2018 р. (16,03 грн/л), свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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При цьому ціна на автогаз у “преміальних” мережах побила рекорд за всю історію спостереження. Так, ОККО виставила на стелу 17,49 грн/т, SOCAR – 17,48 грн/л, WOG – 17,28 грн/л.

KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 50 і 60 коп./л, до 16,69 і 15,58 грн/л.

На станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto автогаз здорожчав у середньому на 18 і 23 коп./л, до 16,03 до грн/л і 15,81 грн/л. У мережі Shell за вихідні ціна виросла на 30 коп./л – до 15,87 грн/л.

Такі мережі як AMIC, Prime, "Паралель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргазвидобування", Marshal та інші підняли ціни на 10-80 коп./л.

Основним чинником здорожчання пропан-бутану аналітики Консалтингової групи "А-95" називають зростання гуртових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів. Там зазначають, що з початку липня гуртова ціна на автогаз зросла на 3 000 грн/т, що еквівалентно 1,6 грн/л. За той же період роздрібні мережі продемонстрували здорожчання на 70-90 коп./л.

"Про критичний дефіцит поки не йдеться, проте запаси в сховищах вичерпуються, а постачання імпортного ресурсу затримуються", – каже аналітик "А-95" Артем Куюн. За його словами, зростання ціни на скраплений газ спостерігається по всій Європі.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 16 по 19 липня, грн/л: