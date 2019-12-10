Аббревиатура ACH означает Airbus Corporate Helicopters и стоит за производителем самых быстрых вертолетов в мире.

В прошлом году на Женевском автосалоне компания Airbus представила свой совместный проект с Audi – автомобиль-квадрокоптер. Скорее всего, весной 2020 года мы увидим плод сотрудничества Airbus и Aston Martin. Пока безымянный.

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Британская марка Aston Martin, которую якобы хочет выкупить миллиардер из Канады, объявила о дебюте своего совместного творения с Airbus, над которым специалисты обеих фирм работали в течение последних 12 месяцев. Вице-президент Aston Martin Lagonda Марек Рейхман отметил, что “проект будет сочетанием автомобильных и авиационных принципов дизайна”. И вряд ли будет иметь колеса, то есть, речь скорее о вертолете с отделкой спорткара, чем о летающем Aston Martin в стиле Джеймса Бонда.

Хотя тизер не давал много информации про вертолет, название может быть ACH130 AM. Что означает: шести-семиместный пассажирский вертолет Airbus H130 для чартерных и частных перевозок с отделкой от Aston Martin.

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