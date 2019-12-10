Абревіатура ACH означає Airbus Corporate Helicopters і стоїть за виробником найшвидших гелікоптерів у світі.

Минулого року на Женевському автосалоні компанія Airbus представила свій спільний проект з Audi – автомобіль-квадрокоптер. Скоріш за все, навесні 2020 року ми побачимо плід співпраці Airbus та Aston Martin. Поки безіменний.

Також цікаво: Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition хіба що не літає

Британська марка Aston Martin, яку начебто хоче викупити мільярдер з Канади, оголосила про дебют свого спільного творіння з Airbus, над яким фахівці обох фірм працювали протягом останніх 12 місяців. Віце-президент Aston Martin Lagonda Марек Рейхман зазначив, що “проект буде поєднанням автомобільних та авіаційних принципів дизайну”. І навряд чи матиме колеса, тобто, мова, скоріше про гелікоптер з оздобленням спорткара, ніж про літаючий Aston Martin в стилі Джеймса Бонда.



Хоча тизер не давав багато інформації про вертоліт, назва може бути ACH130 AM. Що означає: шести-семимісний пасажирський вертоліт Airbus H130 для чартерних та приватних перевезень з оздобленням від Aston Martin.

Також цікаво: Aston Martin DBX: розкішний британський кросовер представлений офіційно