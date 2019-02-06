Действительно ли нужно ждать акции для покупки нового автомобиля и когда они бывают. 10 случаев акций и скидок на новые автомобили.

Цены на новые автомобили одной марки и модели в Украине в разных дилеров обычно одинаковы. За этим следят импортеры соответствующих брендов. Однако время от времени на новые автомобили бывают акции, благодаря которым действительно можно выгодно приобрести машину.

Рассмотрим, когда именно можно поймать по хорошей скидке на новое авто.

1. Прошлый модельный год. Наиболее распространенная причина уменьшения цены. Каждый автомобиль имеет четкую дату производства, закрепленную в его VIN-номере. Она не всегда может совпадать с модельным годом – например, в американских авто модельный год почти всегда на один год больше, чем дата выпуска. Однако когда автомобиль продают на вторичном рынке, покупатели обращают внимание лишь на год изготовления. Поэтому если на улице 2019 год, то машина, выпущенная даже в конце декабря 2018-го будет стоить значительно дешевле. Поэтому в прайсах дилеров машины прошлого года стоят гораздо меньше, чем нынешние. Так же, как и на вторичном рынке. По такой акции выгодно покупать машину, если вы не собираетесь ее вскоре продавать.

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2. После тест-драйва. У каждого дилера есть тестовый парк, на которых они проводят тест-драйвы для потенциальных клиентов. Такие машины можно с натяжкой назвать новыми, ведь на них уже ездили. Однако это "свежие" машины – больше чем полгода или максимум год они в таком статусе не бывают. Их продают с существенной скидкой, вот только есть один нюанс. Тестовые машины обычно в максимальных комплектациях, поэтому такие машины слишком дешевыми быть не могут.

3. Авто прошлого поколения. Зачастую бывает, что автопроизводитель вывел на рынок новую модель, а дилеры или импортеры не успели продать эту же модель прошлой генерации. Тогда на автомобили устанавливаются существенные скидки. Также выгодно покупать на долгий период, ведь на вторичном рынке такая модель скорее обесценивается.

4. Модели с других рынков. Не всегда импортер определенной марки может рассчитать то количество машин, которые он в состоянии продать. Или наступают непреодолимые обстоятельства, по которым автомобили в какой-то стране "зависают". Например, если в США запретили продавать дизельные авто одного концерна, а завод уже их "наштамповал" тысячи. Тогда импортеры других стран забирают эти автомобили для своего рынка и продают значительно дешевле, чем актуальные модели. Несколько предостережений – такие авто могут быть не приспособлены к нашим условиям эксплуатации и иметь запчасти, которые нужно покупать только по предварительному заказу.

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5. Изменение курса валюты. Большинство цен на новые автомобили закреплены в национальной валюте. Поэтому когда курс гривны "скачет", через некоторый короткий период можно выгодно приобрести авто. Однако некоторые импортеры все же привязывают стоимость авто к курсу на межбанке. А другие очень оперативно меняют прайс. Поэтому на такую ​​"акцию" нужно быть готовым с "пачкой долларов" и очень оперативно реагировать.

6. Скидка по кредиту или 100-процентной оплате. Для того, чтобы стимулировать покупку автомобиля по определенной финансовой схеме, автоимпортер может предоставить скидку на автомобиль. При каких условиях оплаты они будет предоставляться, зависит от актуальной цели продавца. Возможно, ему надо распродать склад или увеличить продажи в кредит или лизинг. Скидка в таком случае может быть небольшая, но "тоже деньги".

7. На объеме. Если вы покупаете несколько автомобилей, требуйте скидку. Также у многих дилеров или импортеров существуют программы лояльности, предусматривающие скидку на каждый следующий автомобиль. Если даже такой программы нет, а вы покупаете у этого дилера не первое авто, все равно требуйте скидку. Или хотя бы бесплатный комплект шин или опцию в подарок.

8. Непопулярная модель или модификация. Часто бывает, что некоторые автомобили на складе "залеживаются". Это может быть связано с тем, что в авто неходовой цвет, странная комплектация или непопулярная коробка передач (например, “механика” на премиум-авто). Чтобы избавиться от такой машины, дилер может сделать скидку. Однако подумайте, как вы потом будете продавать эту машину.

9. Авто с повреждениями. При перевозке автомобилей нередко бывают случаи, когда автомобиль попадает в ДТП. Дилер его ремонтирует, однако затем вынужден продать дешевле, ведь машина потеряла товарный вид. Такое авто можно покупать, ведь обычно ремонт выполняется качественно, на фирменном СТО. Впрочем, зачастую отечественные дилеры скрывают подобную информацию, поэтому при покупке нового авто все равно проверяйте его как следует.

10. Вы выиграли машину. Если на телефон, мессенджер или иной канал связи вам пришло сообщение о том, что вы выиграли машину, это не акция. Это стопроцентное мошенничество. Ни один из автосалонов просто так не разыгрывает автомобили и едва ли не распродает их себе в убыток. Скорее всего, у вас выманят определенную сумму денег (как налоги или первоначальный взнос) и исчезнут с ними. Это не акция, на такое "вестись" не следует.

Напомним, что делать, чтобы в старой машине все работало.