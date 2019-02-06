Чи справді потрібно чекати на акції для купівлі нового автомобіля та коли вони бувають. 10 випадків акцій та знижок на нові автомобілі.

Ціни на нові автомобілі однієї марки та моделі в Україні в різних дилерів зазвичай однакові. За цим слідкують імпортери відповідних брендів. Однак час від часу на нові автомобілі бувають акції, завдяки яким справді можна вигідно придбати машину.

Розглянемо, коли саме можна вполювати за гарною знижкою на нове авто.

1. Минулий модельний рік. Найбільш розповсюджена причина зменшення ціни. Кожен автомобіль має чітку дату виробництва, закріплену у його VIN-номері. Вона не завжди може співпадати з модельним роком – наприклад, в американських авто модельний рік майже завжди на один рік більше, ніж дата випуску. Однак коли автомобіль продають на вторинному ринку, покупці звертають увагу лише на рік виготовлення. Тому якщо надворі 2019 рік, то машина, випущена навіть наприкінці грудня 2018-го буде коштувати значне дешевше. Через це у прайсах дилерів машини минулого року коштують набагато менше, ніж цьогорічні. Так само, як і на вторинному ринку. За такою акцією вигідно купувати машину, якщо ви не збираєтесь її незабаром продавати.

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2. Після тест-драйву. У кожного дилера є тестовий парк, на яких вони проводять тест-драйви для потенційних клієнтів. Такі машини можна з натяжкою назвати новими, адже на них вже їздили. Однак це "свіжі" машини – більше ніж півроку чи максимум рік вони в такому статусі не бувають. Їх продають з суттєвою знижкою, от тільки є один нюанс. Тестові машини зазвичай у максимальних комплектаціях, тому такі машини надто дешевими бути не можуть.

3. Авто минулого покоління. Частенько буває, що автовиробник вивів на ринок нову модель, а дилери чи імпортери не встигли продати цю ж модель минулої генерації. Тоді на автомобілі встановлюються суттєві знижки. Також вигідно купувати лише на довгий період, адже на вторинному ринку така модель швидше знецінюється.

4. Моделі з інших ринків. Не завжди імпортер певної марки може розрахувати ту кількість машин, які він у змозі продати. Або настають непереборні обставини, через які автомобілі у якійсь країні "зависають". Наприклад, якщо у США заборонили продавати дизельні авто одного концерну, а завод вже їх "наштампував" тисячі. Тоді імпортери інших країн забирають ці автомобілі для свого ринку та продають значно дешевше, ніж актуальні моделі. Кілька пересторог – такі авто можуть бути не пристосовані до наших умов експлуатації та мати запчастини, які потрібно купувати лише за попереднім замовленням.

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5. Зміна курсу валюти. Більшість цін на нові автомобілі закріплені в національній валюті. Тому коли курс гривні "скаче", за деякий короткий період можна вигідно придбати авто. Однак деякі імпортери все ж прив’язують вартість авто до курсу на міжбанку. А інші дуже оперативно змінюють прайси. Тому на таку "акцію" потрібно бути готовим з "пачкою доларів" та дуже оперативно реагувати.

6. Знижка за кредит або 100-відсоткову оплату. Для того, щоб стимулювати купівлю автомобіля за певною фінансовою схемою, автоімпортер може надати знижку на автомобіль. За яких умов оплати вони буде надаватись, залежить від актуальної мети продавця. Можливо, йому треба розпродати склад чи збільшити продажі у кредит чи лізинг. Знижка в такому випадку може бути невелика, але "теж гроші".

7. На об’ємі. Якщо ви купуєте кілька автомобілів, вимагайте знижку. Також у багатьох дилерів чи імпортерів існують програми лояльності, які передбачають знижку на кожен наступний автомобіль. Якщо навіть такої програми нема, а ви купуєте у цього дилера не перше авто, все одно вимагайте знижку. Або хоча би безкоштовний комплект шин чи опцію у подарунок.

8. Непопулярна модель або модифікація. Часто буває, що деякі автомобілі на складі "залежуються". Це може бути пов’язано з тим, що у авто неходовий колір, дивна комплектація чи непопулярна коробка передач (наприклад, "механіка" на преміум-авто). Щоб позбутись такої машини, дилер може зробити знижку. Однак подумайте, як ви потім продаватиме цю машину.

9. Авто з ушкодженнями. При перевезенні автомобілів нерідко бувають випадки, коли автомобіль потрапляє в ДТП. Дилер його ремонтує, однак потім змушений продати дешевше, адже машина втратила товарний вигляд. Таке авто можна купувати, адже зазвичай ремонт виконується якісно, на фірмовому СТО. Втім, частенько вітчизняні дилери приховують подібну інформацію, тому при купівлі нового авто все одно перевіряйте його як слід.

10. Ви виграли машину. Якщо на телефон, месенджер чи інший канал зв’язку вам прийшло повідомлення про те, що ви виграли машину, це не акція. Це стовідсоткове шахрайство. Жоден з автосалонів просто так не розігрує автомобілі чи не розпродає їх собі у збиток. Швидше за все, у вас виманять певну суму грошей (як податки чи першочерговий внесок) і зникнуть з ними. Це не акція, на таке "вестись" не слід.

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