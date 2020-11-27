Автомобили от тюнинг-ателье Alpina можно заказать непосредственно у дилеров BMW, что означает возможность получить улучшенный во многих аспектах авто с сохранением официальной гарантии. А еще ценник, более чем вдвое выше стоимости базовой модели BMW X7.

Alpina Аutomobiles специализируется на тюнинге автомобилей BMW и фактически выступает придворным тюнером для баварского производителя. Один из их последних проектов основан на кроссовере X7 и называется XB7. Этот автомобиль можно считать альтернативой несуществующему X7 M.

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Флагманский внедорожник от Alpina может похвастаться типичным обновлением внутри и снаружи, с почти незаметным обвесом, выхлопной системой из нержавеющей стали и классическими 20-спицевыми легкосплавными дисками. Подсветка дверных порогов, специальные руль, эксклюзивная обивка и отделка, контроллер iDrive, селектор передач и несколько более мелких деталей еще больше отличают его от стандартного X7.

Однако главная особенность XB7 кроется под капотом. И без того мощный 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом прокачали до 612 лошадиных сил и 800 Нм. Все четыре колеса приводятся в движение через 8-скоростную автоматическую коробку передач от ZF, модифицированную Alpina. Тюнеры также перенастроили систему полного привода xDrive, подвеску и тормоза внедорожника.

Фото: Alpina XB7 / Alpina

Alpina XB7 выстреливает до первой сотни на спидометре за 4 секунды и может продлить ускорение до максимальных 290 км/ч. Если кому-то придет в голову проверить кроссовер в дреговых гонках, то он покажет прохождение четверти мили за 12,6 секунды.

Базовый BMW X7 генерации G07 в Украине стоит от 2 438 097 гривен, а топовая версия X7 M50i стоит от 3 226 219 гривен. В то же время прайс Alpina XB7 начинается с цифры 5 760 517 гривен, которую легко можно увеличить за счет дополнительных опций. Что покупатель XB7 получит за такие деньги, демонстрирует видео ниже.