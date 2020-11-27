Автомобілі від тюнінг-ательє Alpina можна замовити безпосередньо у дилерів BMW, що означає можливість отримати покращений у багатьох аспектах авто зі збереженням офіційної гарантії. А ще цінник, більш ніж вдвічі вищий за вартість базової моделі BMW X7.

Alpina Аutomobiles спеціалізується на тюнінгу автомобілів BMW і фактично виступає придворним тюнером для баварського виробника. Один з їхніх останніх проектів заснований на кросовері X7 і називається XB7. Цей автомобіль можна вважати альтернативою неіснуючому X7 M.

Дивіться також: Румунські тюнери перетворюють старіші BMW 3 і 4 серії в нові за допомогою великих "ніздрів"

Флагманський позашляховик від Alpina може похвалитися типовим оновленням всередині і зовні, з майже непомітним обвісом, вихлопною системою з нержавіючої сталі і класичними 20-спицевими легкосплавними дисками. Підсвічування дверних порогів, спеціальне кермо, ексклюзивна оббивка і оздоблення, контролер iDrive, селектор передач та кілька дрібніших деталей ще більше відрізняють його від стандартного X7.

Однак головна особливість XB7 криється під капотом. І без того потужний 4,4-літровий V8 з подвійним турбонаддувом прокачали до 612 кінських сил і 800 Нм. Всі чотири колеса приводяться в рух через 8-швидкісну автоматичну коробку передач від ZF, модифіковану Alpina. Тюнери також переналаштуали систему повного приводу xDrive, підвіску і гальма позашляховика.

Фото: Alpina XB7 / Alpina

Alpina XB7 вистрілює до першої сотні на спідометрі за 4 секунди і може продовжити прискорення до максимальних 290 км/год. Якщо комусь спаде на думку перевірити кросовер у дрегових перегонах, то він покаже проходження чверті милі за 12,6 секунди.

Базовий BMW X7 генерації G07 в Україні коштує від 2 438 097 гривень, а топова версія X7 M50i коштує від 3 226 219 гривень. У той же час прайс Alpina XB7 починається з цифри 5 760 517 гривень, котру легко можна збільшити за рахунок додаткових опцій. Що покупець XB7 отримає за такі гроші, демонструє відео нижче.