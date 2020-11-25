Одна деталь змінює все сприйняття автомобіля.

BMW 3 і 4 Серії покоління F30 перетворюються на подобу G22, завдяки новому бамперу з великими отворами решітки радіатора.

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Стараннями румунського ательє KITT Tuning, BMW 3 і четвертої Серії, покоління F30, які випускалися в 2012-2019 роках, можна уподібнити останнього покоління баварських седана і купе.

Відповідно до опису, цей змінний бампер був змодельований на основі нинішньої решітки M4 Competition покоління G22, яка має новий стиль, від провідного дизайнера BMW Адріана ван Хойдонк.

Очевидно, це інший бампер, так як форма фар інша, а центральний промінь крізь гігантські решітки не зовсім такий широкий. Ніздрі також не опуклі вгорі, як у нового M4 Competition.

Ось як виглядає бампер M4 Competition для довідки:

Ціна тюнинговой деталі поки не оголошена, проте KITT Tuning повідомляє, що новий бампер незабаром з'явиться в продажу.