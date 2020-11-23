Китайський суперлюксовий седан називають Hongqi H9 конкурентом Rolls-Royce Phantom, характерною рисою якого є масивна радіаторна решітка. У H9 "гриль" також масивний, а за формою ще й нагадує про подвійні решітки нових флагманів BMW, яким дорікають за розміри цих деталей. Порівняйте.

Протягом кількох останніх років виробники автомобілів постійно збільшували розмір передніх решіток, щоб привернути увагу споживачів, особливо тих, хто живе в Азії. BMW широко критикували за масштаб нових решіток, в тому числі й тих, що прикрашають передню частину 7 Серії. Втім, поруч з китайським розкішним седаном “ніздрі” 7-Series виглядають не такими вже й великими.

Також цікаво: Найшвидший суперкар Lamborghini, створений в єдиному екземплярі, показали на відео

Hongqi H9, представлений на початку цього року, сфотографували поруч з BMW 7 Серії на китайській стоянці. Зображення від Car News China показують, що, хоча решітка радіатора H9 виглядає більшою, ніж “ніздрі” 7-серії, вона трохи стильніша і цілком підходить для загального вигляду автомобіля.

Ще більш вигідно фасадна панель H9 виглядає за рахунок тонких діодних денних вогнів, які проходять по краю решітки і сполучаються зі світлодіодними фарами Matrix.

Розкішний седан оснащується одним з двом моторів на вибір: 2-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом (252 к.с. і 380 Нм) або ж 3-літровим V6-турбо (272 к.с. і 400 Нм).