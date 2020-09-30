Hongqi E-HS9 та H9+ хочуть стати китайськими Rolls-Royce Cullinan та Phantom.

На автошоу в Пекіні бренд Hongqi представив серійні версії двох автомобілів класу ультралюкс – седан H9+ та повнорозмірний електричний паркетник E-HS9.

Жодну з новинок не можна звинуватити у прямому копіюванні, однак певні цитати від відомих грандів вони все ж мають. Так, в дизайні кросовера E-HS9 відчувається вплив Rolls-Royce та BMW, а деякі деталі седана нагадують про той же Rolls-Royce та лімузини Mercedes-Maybach. Це можна пояснити тим, що головний дизайнер Hongqi раніше працював на Rolls-Royce і якісь зі своїх старих ідей переніс на нові проекти.

VIP-транспорт призначений для двох пасажирів. Салон оформлений за найвищим гатунком, з масою шкіри, цифрових дисплеїв, натуральної деревини і кришталем у міні-барі.

Базова версія E-HS9 отримала по одному електромотору однакової потужності на кожну вісь, разом вони продукують 430 к.с. Топове виконання оснащується потужнішим двигуном на задній осі, що забезпечує сукупну віддачу у 544 к.с. Виробник заявляє, що люксовий позашляховик прискорюється з місця до сотні за 4 секунди і може долати на одному заряді батарей до 500 кілометрів.

Вартість новинки не названа, однак місцеві ЗМІ припускають, що вона буде не нижчою за 110 тисяч доларів, в еквіваленті.

Фото: Hongqi E-HS9 / Motor1

Лімузин H9+ являє собою подовжену на 20 см версію Hongqi H9. Колісна база, в яку пішли усі додаткові сантиметри, у новинки становить 3260 мм, а загальна довжина H9+ сягає 5340 мм, що приблизно на 10 сантиметрів менше, ніж у лімузина Mercedes-Maybach, але більше, ніж у Audi A8 L – 5302 та 3128 мм.

Лімузину з подовженою базою покладений турбомотор V6 3.0, що продукує 283 к.с. і 400 Н*м. Він працює з семишвидкісним “роботом”, привід – задній або повний. При цьому базова модель без “плюса” пропонується також з дволітровим турбомотором.

Hongqi H9+ будуть випускати виключно за індивідуальним замовленням, ціни у Китаї стартують з 600 тисяч юанів – близько 88 тисяч доларів.

Фото: Hongqi H9+ / Carscoops