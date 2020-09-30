Hongqi E-HS9 и H9+ хотят стать китайскими Rolls-Royce Cullinan и Phantom.

На автошоу в Пекине бренд Hongqi представил серийные версии двух автомобилей класса ультралюкс – седан H9+ и полноразмерный электрический паркетник E-HS9.

Ни одну из новинок нельзя обвинить в прямом копировании, однако некоторые цитаты от известных грандов они все же имеют. Так, в дизайне кроссовера E-HS9 чувствуется влияние Rolls-Royce и BMW, а некоторые детали седана напоминают о том же Rolls-Royce и лимузине Mercedes-Maybach. Это можно объяснить тем, что главный дизайнер Hongqi ранее работал на Rolls-Royce и какие-то из своих старых идей перенес на новые проекты.

VIP-транспорт предназначен для двух пассажиров. Салон оформлен по высшему сорту, с массой кожи, цифровых дисплеев, натуральной древесины и хрусталем в мини-баре.

Базовая версия E-HS9 получила по одному электромотору одинаковой мощности на каждую ось, вместе они производят 430 л.с. Топовое исполнение оснащается мощным двигателем на задней оси, что обеспечивает совокупную отдачу в 544 л.с. Производитель заявляет, что люксовый внедорожник ускоряется с места до сотни за 4 секунды и может преодолевать на одном заряде батарей до 500 километров.

Стоимость новинки не названа, однако местные СМИ предполагают, что она будет не ниже 110 тысяч долларов, в эквиваленте.

Фото: Hongqi E-HS9 / Motor1

Лимузин H9+ представляет собой удлиненную на 20 см версию Hongqi H9. Колесная база, на которую ушли все дополнительные сантиметры, у новинки составляет 3260 мм, а общая длина H9+ достигает 5340 мм, что примерно на 10 сантиметров меньше, чем у лимузина Mercedes-Maybach, но больше, чем в Audi A8 L – 5302 и 3128 мм.

В лимузин с удлиненной базой положен турбомотор V6 3.0, который производит 283 л.с. и 400 Н*м. Он работает с семискоростным “роботом”, привод – задний или полный. При этом базовая модель без "плюса" предлагается также с двухлитровым турбомотором.

Hongqi H9+ будут выпускать исключительно по индивидуальному заказу, цены в Китае стартуют с 600 тысяч юаней – около 88 тысяч долларов.

Фото: Hongqi H9+ / Carscoops