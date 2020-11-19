Lamborghini V12 Vision Gran Turismo існує в одному-єдиному екземплярі. І відома блогерша Supercar Blondie змогла зробити його огляд.

Взагалі, суперкар Ламборгіні створили для комп'ютерної гри Vision Gran Turismo і спочатку навіть не планували втілювати в металі (ну або карбоні). У віртуальному світі його можуть випробувати всі бажаючі.

Читайте також: Продавець кавунів на Lamborghini став зіркою базару

Lamborghini V12 Vision Gran Turismo - екстремальний болід з гібридною установкою від купе Cian. Його 6,5-літровий V12 і електромотор сумарно видають 820 к. с. У грі авто розганяється до сотні за 2,7 с і розвиває 350 км / год.

У реальному житті концепт-кар Lamborghini здатний пересуватися самостійно, правда не так швидко. Деталі - в відеоогляді.