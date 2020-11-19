Lamborghini V12 Vision Gran Turismo существует в одном-единственном экземпляре. И известная блогерша Supercar Blondie смогла сделать его обзор.

Вообще, суперкар Ламборгини создали для компьютерной игры Vision Gran Turismo и изначально даже не планировали воплощать в металле (ну или карбоне). В виртуальном мире его могут испытать все желающие.

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Lamborghini V12 Vision Gran Turismo – экстремальный болид с гибридной установкой от купе Cian. Его 6,5-литровый V12 и электромотор суммарно выдают 820 л.с. В игре авто разгоняется до сотни за 2,7 секунды и развивает 350 км/ч.

В реальной жизни концепт-кар Lamborghini способен передвигаться самостоятельно, правда не так быстро. Детали – в видеообзоре.