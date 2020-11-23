Китайский суперлюксовый седан называют Hongqi H9 конкурентом Rolls-Royce Phantom, характерной чертой которого является массивная радиаторная решетка. У H9 "гриль" также массивный, а по форме еще и напоминает о двойных решетках новых флагманов BMW, которых упрекают за размеры этих деталей. Сравните.

За последние несколько лет производители автомобилей постоянно увеличивали размер передних решеток, чтобы привлечь внимание потребителей, особенно тех, кто живет в Азии. BMW широко критиковали за масштаб новых решеток, в том числе и тех, что украшают переднюю часть 7 Серии. Впрочем, рядом с китайским роскошным седаном “ноздри” 7-Series выглядят не такими уж и большими.

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Hongqi H9, представленный в начале этого года, сфотографировали рядом с BMW 7 Серии на китайской стоянке. Изображения от Car News China показывают, что, хотя решетка радиатора H9 выглядит больше, чем “ноздри” 7-серии, она немного более стильная и вполне подходит для общего вида автомобиля.

Еще более выгодно фасадная панель H9 смотрится за счет тонких диодных дневных огней, которые проходят по краю решетки и сопрягаются со светодиодными фарами Matrix.

Роскошный седан оснащается одним из двум моторов на выбор: 2-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом (252 л. с. и 380 Нм) или же 3-литровым V6-турбо (272 л. с. и 400 Нм).