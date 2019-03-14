На выставке в Женеве французы показали концепт маленького двухместного электромобиля Citroën Ami One, который станет альтернативой общественному транспорту, мопедам и даже велосипедам.

Электромобиль будет длиной всего 2,5 метра. Благодаря его компактности его можно припарковать перпендикулярно бордюру.

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Его можно брать в аренду для коротких поездок по городу, или даже на несколько лет. Кроме того, для управления им в Европе не нужны права, потому что его приравнивают к квадроциклам.

Citroën Ami One

Запаса батареи хватит на 100 километров, а для его полной зарядки потребуется только два часа. Правда, максимальная скорость авто 45 километров в час.

Citroën Ami One полностью заряжается за два часа

Арендовать машину можно через специальное приложение на телефоне. Чтобы это сделать нужно просто отсканировать QR-код двери и они автоматически откроются.

Арендовать машину можно через специальное приложение

Такая машина с легкостью может превратиться в альтернативу большим автомобилям, особенно в мегаполисе, где большинство поездок короткие, места для парковки мало, а покупать всю машину нет смысла.

В салоне минималистичный дизайн

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