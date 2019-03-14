На виставці у Женеві французи показали концепт маленького двомісного електромобіля Citroën Ami One, який стане альтернативою громадському транспорту, мопедам чи навіть велосипедам.

Електромобіль буде завдовжки лише 2,5 метра. Завдяки його компактності його можна припаркувати перпендикулярно бордюру.

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Його можна брати в оренду для коротких поїздок по місту, або навіть на кілька років. Крім того, для керування ним у Європі не потрібні права, бо його прирівнюють до квадроциклів.



Citroën Ami One

Запасу батареї вистачить на 100 кілометрів, а для його повної зарядки знадобиться лише дві години. Щоправда, максимальна швидкість авто 45 кілометрів на годину.



Citroën Ami One повністю заряджається за дві години

Орендувати машину можна через спеціальний додаток на телефоні. Аби це зробити потрібно просто зісканувати QR-код дверей і вони автоматично відчиняться.



Орендувати машину можна через спеціальний додаток

Така машина з легкістю може перетворитися на альтернативу великим автомобілям, особливо у мегаполісі, де більшість поїздок короткі, місця для паркування мало, а купувати всю машину немає сенсу.



У салоні мінімалістичний дизайн

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