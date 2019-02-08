И такое случается...

Вместе с новеньким Telluride компания KIA представила на автосалоне в Чикаго рестайлинговый кроссовер Kia Sportage, который выйдет в продажу в США лишь весной.

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Обновленный Sportage для Америки выглядит абсолютно так же, как продаваемый в Украине под названием Sportage FL. В США кроссовер предложат в четырех исполнениях: LX, EX, SX и S. На нашем рынке им соответствуют комплектации Classic, Comfort, Business и GT-Line.

Украинские цены на Kia Sportage стартуют с отметки 16 300 евро за кроссовер с бензиновым двигателем объемом 1,6 литров и механической КПП в стартовой комплектации Classic, такой же автомобиль с 6-ступенчатым “автоматом” стоит 17 500.

Фото: Kia Sportage FL / Kia

Мощнейшее исполнение с 185-сильным дизельным мотором предлагается по цене от 26 900 евро Евро (комплектация Business). Такая версия имеет новый восьмипозиционный "автомат" с приводом на обе оси.

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