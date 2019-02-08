І таке трапляється...

Разом з новеньким Telluride компанія KIA представила на автосалоні у Чікаго рестайлінговий кросовер Kia Sportage, котрий вийде у продаж в США лише весною.

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Оновлений Sportage для Америки виглядає абсолютно так само, як той, що продається в Україні під назвою Sportage FL. У США кросовер запропонують у чотирьох виконаннях: LX, EX, SX та S. На нашому ринку їм відповідають комплектації Classic, Comfort, Business та GT-Line.

Українські ціни на Kia Sportage стартують з позначки 16 300 євро за кросовер з бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літра і механічною КПП в стартовій комплектації Classic, такий же автомобіль з 6-ступінчатим “автоматом” коштує 17 500.

Фото: Kia Sportage FL / Kia

Найпотужніше виконання з 185-сильним дизельним двигуном, пропонується за ціною від 26 900 євро Євро (комплектація Business). Така версія має новий восьмипозіційний “автомат” з приводом на обидві осі.

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