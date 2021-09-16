Компания J.D. Power опубликовала ежегодный рейтинг автомобилей на американском рынке, сформированный по показателям продаж, оснащению и жалобам (Automotive Performance, Execution and Layout, APEAL).

Нынешний рейтинг лучших автомобилей на рынке от аналитиков J.D. Power обнаружил, что потребители полюбили ряд новых моделей, включая Chevrolet Tahoe и Ford Mustang Mach-E. Неожиданно, Tesla прошла вне конкурса и набрала больше баллов, чем лидер категории.

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Рейтинг оценивает автомобили на рынке по 37 параметрам, а затем выставляет баллы по шкале от 0 до 1000. Одним из ключевых моментов, отмеченных экспертами в этом году, является то, что массовые бренды увеличили свою привлекательность и уровень удовлетворенности владельцев, сократив отставание от премиальных брендов. В этом году их разделяет всего 19 очков, тогда как в прошлом году разрыв был в 23 балла.

Dodge снова назван лучшим массовым брендом на рынке, поскольку он получил 882 балла. Средняя оценка автомобилей в этом сегменте составляет 845. В сегменте премиальных автомобилей лидером стал бренд Porsche, который набрал ровно столько же баллов, как Dodge в своем классе. Средний показатель в сегменте премиум – 864.

Интересно, что бренд Tesla не попал в категорию премиальных брендов, поскольку не соответствует требованиям, однако аналитики все же оценили его показатели. Оказалось, что уровень удовлетворенности у него выше и Tesla получила 893 балла из 1000, что позволило бы занять первое место в рейтинге среди премиум брендов.

Также аналитики назвали по три лучших модели в каждом классе.

Легковые пассажирские автомобили:

Абсолютный лидер: Nissan Maxima

Малый класс – Nissan Versa, Hyundai Accent;

Малый премиум – Mercedes-Benz CLA Mercedes-Benz A-Class;

Компактный автомобиль – Nissan Sentra, Hyundai elantra, Honda Civic;

Компактный премиум – BMW 4 Series, Lexus IS, BMW 3 Series;

Среднеразмерный автомобиль – Kia K5, Hyundai Sonata, Honda Accord;

Среднеразмерный премиум – Cadillac CT5, Lexus ES;

Дорогой среднеразмерный премиум – Genesis G80, Audi A6;

Полноразмерный автомобиль – Nissan Maxima, Dodge Charger;

Спортивный премиум – Chevrolet Corvette, Lexus LC, Porsche 911.

Внедорожники и кроссоверы:

Малый класс – Ford Bronco Sport, Mini Countryman, Chevrolet Trailblazer;

Малый премиум – Volvo XC40, Mercedes-Benz GLA, Lexus UX;

Компактный – Ford Mustang Mach-E, Nissan Rogue, Mazda CX-5;

Компактный премиум – BMW X4, Porsche Macan, BMW X3;

Среднеразмерный – Chevrolet Blazer, Nissan Murano, Hyundai Santa Fe;

Среднеразмерный премиум – Land Rover Defender, Lexus RX, Cadillac XT5;

Большой среднеразмерный – Kia Telluride, Dodge Durango, Hyundai Palisade;

Дорогой среднеразмерный премиум – BMW X6, Genesis GV80 Mercedes-Benz GLE / Porsche Cayenne (разделили третье место);

Полноразмерный – Chevrolet Tahoe, GMC Yukon;

Полноразмерный премиум – BMW X7, Cadillac Escallade, Range Rover.

Фургоны и пикапы:

Минивэн – Toyota Sienna;

Среднеразмерный пикап – Honda Ridgeline, Jeep Gladiator, Ford Ranger;

Большой легкий пикап – Ram 1500, GMC Sierra / Nissan Titan (разделили второе место);

Большой тяжелый пикап – GMC Sierra HD, Ram 2500/3500.

Фото: рейтинг автомобилей на рынке США в 2021 году / J.D. Power