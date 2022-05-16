Уже в течение двух недель АМКУ мониторит ситуацию на рынках горючего из общедоступных источников и получает информацию от потребителей и органов власти.

При этом поступающие данные довольно противоречивы. С одной стороны, вроде бы имеющееся на рынке горючее есть в достаточных объемах, а с другой – видно, что операторы не осуществляют реализацию продукции через розничную сеть АЗС, а там, где продажи происходят – очереди могут достигать нескольких километров.

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Антимонопольный комитет начал исследования относительно соблюдения субъектами хозяйствования на рынке розничной реализации топлива требований законодательства о защите экономической конкуренции.

Цель – выяснить были ли/есть объективные причины для критической ситуации, сложившейся на рынках розничной реализации топлива, в частности, что касается ограничения предложения в течение апреля – мая 2022 года, мог ли кризис быть вызван заговором крупнейших игроков рынка.

Первым мероприятием в рамках исследования стала рабочая встреча с представителями крупнейших сетей автозаправочных станций в Украине, состоявшаяся 12 мая в АМКУ.

Заместитель председателя АМКУ – государственная уполномоченная Анжелика Коноплянко во время встречи сообщила о начале исследования и выразила надежду, что субъекты хозяйствования, понимая важность вопроса, будут сотрудничать с Комитетом.

«Наша цель – в сжатые сроки выяснить причины возникновения дефицита на рынке горючего и дать обществу объективную, беспристрастную картину этой ситуации», – отметила Анжелика Коноплянко.

В свою очередь, во время встречи представители бизнеса коротко рассказали о ситуации в отрасли и проблемах, которые мешают быстро решить проблему с дефицитом топлива. Речь шла, в частности, о перестройке логистических цепочек и государственном регулировании цен на горючее.

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