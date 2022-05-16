Вже протягом двох тижнів АМКУ моніторить ситуацію на ринках пального із загальнодоступних джерел, також отримує інформацію від споживачів та органів влади.

При цьому дані, які надходять, є суперечливими. З одного боку, начебто пальне є ринку у достатніх обсягах, а з іншого – видно, що оператори не продають його через роздрібну мережу АЗС. А там, де продажі відбуваються, черги можуть досягати декількох кілометрів.

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Відтак Антимонопольний комітет розпочав дослідження щодо дотримання операторами АЗС вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Мета – з’ясувати, чи були/є об’єктивні причини для критичної ситуації, що склалась на ринках роздрібної реалізації пального, зокрема, що стосується обмеження пропозиції протягом квітня – травня 2022 року, чи криза могла бути спричинена змовою найбільших гравців ринку.

Першим заходом в рамках дослідження стала робоча зустріч з представниками найбільших мереж автозаправних станцій в Україні, яка відбулась 12 травня в АМКУ.

“Наша мета – у стислі терміни з’ясувати причини виникнення дефіциту на ринку пального та дати суспільству об’єктивну, неупереджену картину щодо цієї ситуації”, - зазначила Заступниця голови АМКУ – державна уповноважена Анжеліка Коноплянко.

Представники бізнесу коротко розповіли про ситуацію у галузі та проблеми, які заважають швидко вирішити проблему з дефіцитом пального. Мова йшла, зокрема, про перебудову логістичних ланцюжків та державне регулювання цін на пальне.