"Киевтранспарксервис" является единственным оператором по парковке транспортных средств и взысканию парковочного сбора в Киеве и злоупотребляет своим монопольным положением.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал КП "Киевтранспарксервис" на 2,6 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

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Как отмечается, по решению Киевского городского совета "Киевтранспарксервис" является единственным оператором по парковке транспортных средств, взимания парковочного сбора и изготовления абонементных парковочных талонов в Киеве. Также это КП возложена реализация через ProZorro. Продажи прав на размещение и / или обустройство парковочных площадок в столице.

В Комитете обнаружили, что в период с 5 марта 2019 года по 5 января 2021 года КП "Киевтранспарксервис", будучи монополистом, устанавливало для победителей электронных аукционов дополнительный единоразовый платеж за право заключения договора о передаче в эксплуатацию парковочных площадок. За отказ от заключения договора или от подписания актов приемки-передачи площадок предусматривался штраф.

Временная административная коллегия АМКУ 15 июля признала "Киевтранспарксервис" нарушителем законодательства о защите экономической конкуренции.

Действия КП "Киевтранспарксервис", которые заключались в "вымогательстве с победителей электронных аукционов уплаты единовременного платежа и взимании штрафов за отказ от заключения договора или подписания актов приема-передачи", признаны злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением на рынке продажи прав на эксплуатацию парковочных площадок в Киеве.

"Киевтранспарксервес" оштрафован на 2,6 млн грн. КП должен устранить нарушения и в течение 10 дней сообщить об этом АМКУ.