На парковочных площадках Киева устанавливают новые информационные таблички с ценой парковки.

При стоимости парковки 35 гривен в час 8-часовой рабочий день обойдется каждому водителю в 280 гривен. Платить за парковку можно будет только по безналу.

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"Таблички содержат информацию о парковочной зоне, графике работы площадки, стоимости парковки, размере штрафа, и главное – способах безналичного расчета за парковку с быстрым QR-переходом к оплате", – сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Константин Усов. "На сегодняшний день в центре Киева информационными табличками оборудованы первые 26 парковок", – добавил чиновник.

На табличках есть адрес сайта parking.kyiv.digital, где содержатся все приложения и сайты, через которые можно оплатить парковку, и напоминание о незаконности передачи наличных неуполномоченным лицам. Заместитель председателя КГГА добавил, что вся информация на табличках продублирована на английском языке, чтобы было удобно иностранным гостям города.

Напомним, что штрафовать за неуплату "услуг" парковки начнут с 16 июля.