Инспекция по парковке проводит разъяснительную работу и готовится выписывать штрафы до 700 грн за неуплату "услуг" парковки.

Первые две недели с начала действия новых тарифов на парковку, автовладельцев не будут штрафовать за их неуплату. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Читайте также: В столице начали действовать новые тарифы на парковку: от 35 гривен за час

"До 16 июля включительно у киевских инспекторов по парковке особая миссия. Они не штрафуют водителей за неуплаченную парковку, а взамен ведут открытую разъяснительную кампанию", – отметил чиновник.

По его словам, водителям нужно время на восприятие новых правил парковки, установку необходимых приложений и ориентировку в новой системе. Поэтому в Киеве объявлен двухнедельный период лояльности.

"Водители, которые не уплатили за парковку, вместо постановления о нарушении получают информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты. Там указаны официальные тарифы на парковку в соответствии с зонами в городе, четко прописаны приложения и сайты, через которые можно осуществить оплату, а также QR-код, через который можно зайти на parking.kyiv.и получить все необходимые подсказки", – сообщил Константин Усов.

Напомним, что с 1 июля в Киеве начали действовать официальные тарифы на парковку. В І зоне, которая охватывает центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составляет 35 грн/час., во II зоне, на прилегающих к центру территориях, – 25 грн/час. В спальных районах города стоимость осталась без изменений – 5 грн/час.

В случае неуплаты за парковку на водителей будут накладывать штрафы в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны: 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно. Штраф накладывается на юридического владельца автомобиля, а не на водителя, который не уплатил за парковку.