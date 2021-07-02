С 1 июля в столице действуют новые тарифы на парковку. Тех, кто не заплатит за парковку, ожидает штраф в 20-кратном размере стоимости парковки. Штрафовать начнут с 16 июля.

Как сообщают в КГГА, стоимость 1 часа парковки в первой зоне, охватывающей центральную часть города, составит 35 грн/час. Во второй зоне, на прилегающих к центру территориях – 25 грн/час. В спальных районах города плана не изменилась – 5 грн/час.

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В случае неуплаты за парковку на водителей будут налагать штрафы в соответствии с действующим законодательством – в 20-кратном размере от стоимости часа парковки в зависимости от зоны 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно. По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, первые две недели инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату по новым тарифам.

Оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложение "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.

"Мы настроены освободить улицы нашего города от нелегальных парковщиков. И сделаем это через механизм полной цифровизации услуги. Только официально, только через приложение, никаких наличных из рук в руки", – заявил заместитель председателя КГГА Константин Усов.

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