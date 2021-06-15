Киевские чиновники решили повысить стоимость парковки в три с половиной раза. Для легковых автомобилей стоимость часа парковки поднимут с 10 до 35 гривен за час.

Повышение тарифов касается всего Киева, особенно центра города, где водители тратят наибольшее количество времени в поисках свободных мест, большинство из которых было блокировано с помощью антипаркувальних столбиков.

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Если сейчас тариф на парковку в центре Киева составляет 10 грн в час, то будет – 35 грн в час. Прилегающие к центру территориальные зоны сейчас имеют тариф 7 грн в час, а будет – 25 грн в час. Неизменной останется лишь стоимость за парковку в спальных районах города – 5 грн в час.

Для автобусов стоимость парковки в центре составит 159 грн в час. На прилегающих к центру территориях – 114 грн. В спальных районах – 14 грн. Похожие расценки установлены и для грузовых автомобилей.