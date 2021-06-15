Київські чиновники вирішили підвищити вартість паркування в три з половиною рази. Для легкових авто вартість години паркування піднімуть з 10 до 35 гривень за годину.

Підвищення тарифів стосується всього Києва, особливо центру міста, де водії витрачають найбільшу кількість часу в пошуках вільних місць, більшість з яких була блокована за допомогою антипаркувальних стовпчиків.

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Якщо зараз тариф на паркування в центрі Києва становить 10 грн за годину, то буде — 35 грн за годину. Прилеглі до центру територіальні зони зараз мають тариф 7 грн за годину, а буде — 25 грн за годину. Незмінною залишиться лише вартість за паркування в спальних районах міста — 5 грн за годину.

Для автобусів та вартість паркування в центрі складе 159 грн на годину. В прилеглих до центру територіях – 114 грн. В спальних районах – 14 грн. Схожі розцінки встановлені і для вантажних автомобілів.