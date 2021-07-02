З 1 липня в столиці діють нові тарифи на паркування. Тих, хто не заплатить за парковку, очікує штраф у 20-тикратному розмірі вартості паркування. Штрафувати почнуть з 16 липня.

Як повідомляють у КМДА, вартість 1 години паркування у першій зоні, яка охоплює центральну частину міста, становитиме 35 грн/год. В другій зоні, на прилеглих до центру територіях, – 25 грн/год. У спальних районах міста плата незмінна – 5 грн/год.

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У разі несплати за паркування на водіїв накладатимуть штрафи відповідно до чинного законодавства – у 20-кратному розмірі від вартості години паркування залежно від зони: 700 грн, 500 грн і 100 грн відповідно. За словами заступника голови КМДА Костянтина Усова, перші два тижні, інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату за новими тарифами.

Оплата за паркування здійснюється безготівковим шляхом через додатки “Київ Цифровий”, “Приват 24”, Easy Pay або через інтернет-сайти ipay.ua або easypay.ua. Готівкою паркування можна оплатити виключно в терміналі Easy Pay.

“Ми налаштовані звільнити вулиці нашого міста від нелегальних паркувальників. І зробимо це через механізм повної цифровізації послуги. Тільки офіційно, тільки через додаток, ніякої готівки з рук у руки”, – заявив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

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