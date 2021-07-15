На паркувальних майданчиках Києва встановлюють нові інформаційні таблички з ціною паркування.

При вартості паркування 35 гривень за годину 8-годинний робочий день обійдеться кожному водієві у 280 гривень. Платити за парковку можна буде тільки безготівково.

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“Таблички містять інформацію про паркувальну зону, графік роботи майданчика, вартість паркування, розмір штрафу, і головне – способи безготівкового розрахунку за паркування із швидким QR-переходом до оплати”, - повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов. “На сьогодні у центрі Києва інформаційними табличками обладнано перші 26 паркувальних майданчиків” - додав чиновник.

На табличках є адреса сайту parking.kyiv.digital, де містяться всі додатки та сайти, через які можна оплатити паркування, і нагадування про незаконність передачі готівки неуповноваженим особам. Заступник голови КМДА додав, що уся інформація на табличках продубльована англійською мовою, щоб було зручно іноземним гостям міста.

Нагадаємо, що штрафувати за несплату “послуг” паркування почнуть з 16 липня.