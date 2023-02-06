Актер на своем внедорожнике сбил велосипедистку.

Авария произошла, когда он ехал в воскресенье утром в районе западного Лос-Анджелеса. Актер находился за рулем своего внедорожника GMC, когда велосипедистка резко повернула налево и выехала на его полосу, столкнувшись с автомобилем. Удар был достаточно сильным, чтобы женщина слетела с велосипеда.

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Источники из полиции Лос-Анджелеса сообщили СМИ, что, по крайней мере, три очевидца подтвердили эту версию событий. То есть в данном ДТП Шварценеггер не виноват. Ехавшую на велосипеде женщину срочно доставили в отделение скорой помощи для медицинского осмотра, поскольку она жаловалась на боль после столкновения. В отчете отмечается, что ее состояние стабильное, но не указывается характер или степень его травм.

Арнольда сфотографировали на месте происшествия, он общался с полицией после того, как убедился, что с женщиной все хорошо. Когда ему разрешили уехать, он поставил велосипед женщины на задний багажник своего внедорожника, на котором уже был его собственный велосипед с толстыми шинами, и отвез в мастерскую в центре города для ремонта.