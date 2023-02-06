Актор на своєму позашляховику збив велосипедистку.

Аварія сталася, коли він їхав у неділю вранці в районі західного Лос-Анджелеса. Актор перебував за кермом свого позашляховика GMC, коли велосипедистка різко повернула ліворуч і виїхала на його смугу, зіткнувшись з автомобілем. Удар був достатньо сильним, щоб жінка злетіла з велосипеда.

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Джерела з поліції Лос-Анджелеса повідомили ЗМІ, що принаймні три очевидці підтвердили цю версію подій. Тобто в даній ДТП Шварценеггер не винен. Жінку, яка їхала на велосипеді, терміново доставили до відділення швидкої допомоги для медичного огляду, оскільки вона скаржилася на біль після зіткнення. У звіті зазначається, що її стан стабільний, але не вказується характер чи ступінь її травм.

Арнольда сфотографували на місці події, він спілкувався з поліцією після того, як переконався, що з жінкою все гаразд. Коли йому дозволили поїхати, він поставив велосипед жінки на задній багажник свого позашляховика, на якому вже був його власний велосипед із товстими шинами, і відвіз до майстерні в центрі міста для ремонту.