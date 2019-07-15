Бронированный и опасный как носорог, хотя и называется "Скарабей".

Arquus Scarabee – это новый военный броневик, созданный компанией Arquus Defense, ранее известной как Defense Renault Trucks. С 2018 года марка принадлежит Volvo Group и это ее первое творение.

Бронированный многоцелевой транспорт Arquus Scarabee является кандидатом на службу во Французской армии. Главной особенностью бронемашины является полноуправляемое полноприводное шасси. Каждое из четырех колес автомобиля может вращаться и возвращать независимо от остальных. Это обеспечивает ему отличную управляемость, а вместе с длинноходной подвеской – еще и высокую проходимость.

Фото: Contact Assistance Vehicle Arquus Scarabee / Motor1

"Скарабей" весит около 6 тонн и может принимать на борт до 1800 кг груза или оборудования, в том числе военного снаряжения или оружия. Мощность автомобиля поступает от 300-сильного дизеля и 103-сильного электромотора.

По информации издания Popular Mechanics, к 2025 году 725 джипов Scarabee должны стать к службе в Военно-морских силах Франции.