Броньований і небезпечний як носоріг, хоча й називається "Скарабей".

Arquus Scarabee – це новий військовий броньовик, створений компанією Arquus Defense, раніше відомою як Defense Renault Trucks. З 2018 року марка належить Volvo Group і це її перше творіння.

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Броньований багатоцільовий транспорт Arquus Scarabee є кандидатом на службу у Французькій армії. Головною особливістю бронемашини є повнокероване повнопривідне шасі. Кожне з чотирьох коліс автомобіля може обертатись і повертати незалежно від решти. Це забезпечує йому відмінну керованість, а разом з довгохідною підвіскою – ще й високу прохідність.

Фото: Contact Assistance Vehicle Arquus Scarabee / Motor1

“Скарабей” важить близько 6 тонн і може приймати на борт до 1800 кг вантажу чи обладнання, в тому числі військового спорядження чи зброї. Потужність автомобіля надходить від 300-сильного дизеля та 103-сильного електромотора.



За інформацією видання Popular Mechanics, до 2025 року 725 джипів Scarabee мають стати до служби у Військово-морських силах Франції.

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