Это случайное изобретение может изменить если не всю индустрию, то автомобили Polestar, считает автопроизводитель.

Благодаря произведению искусства, которое Polestar заказала художнику Тийсу Бирстекеру в конце прошлого года, была разработана новая биологически разлагающаяся смола, которая является более экологичным материалом по сравнению с аналогами, используемыми сейчас.

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Инсталляция под названием We Harvest Wind (Мы собираем [урожай] ветра) была представлена в октябре, как совместный проект Polestar и студии Thijs Biersteker. Призванный привлечь внимание к способности людей вывести возобновляемую энергию на первый план, арт-объект представляет собой воздушную мельницу, которой посетители выставки могли управлять.

Создавая лопасти для этой мельницы, художник и команда Polestar рассматривали различные материалы, в частности Bcomp powerRibs и полипропилен – композитные материалы на основе льна, которые широко использовались в концепт-каре Polestar Precept. Однако Бирстекер был разочарован, обнаружив, что эти материалы использовали полипропиленовую смолу на основе ископаемого топлива.

Фото: инсталляция We Harvest Wind от студии Thijs Biersteker и Polestar / Polestar

“Когда вы создаете произведение искусства, которое рассказывает о влиянии на окружающую среду, нужно создать нечто, что не имело бы влияния на мир”, – сказал Бирстекер. Поэтому художник работал с командой исследований и разработок Polestar в Великобритании, чтобы разработать новую, более экологичную смолу для арт-инсталляции.

“Мы изготовили лопасти скульптуры из переработанного ПЭТ-пластика, напечатанного на 3D-принтере, а наружные крылья были изготовлены из структуры на основе льна и новой экологически чистой смолы на основе кукурузы”, – объясняет Бирстекер. – Мы разработали композит, сочетающий лен и полимолочную кислоту (PLA) – биополимер, который биологически разлагается и изготовлен из кукурузы. Сочетание этих двух материалов создало поистине органическое чувство к произведению искусства”.

Результатом является новая смола, которая биологически разлагается, а не на основе ископаемого топлива, что делает ее более экологически чистой. Инновация оказалась настолько успешной, что Polestar сейчас ищет способы для применения нового материала в своих автомобилях.