Цей випадковий винахід може змінити якщо не всю індустрію, то автомобілі Polestar, вважає автовиробник.

Завдяки витвору мистецтва, який компанія Polestar замовила художнику Тійсу Бірстекеру наприкінці минулого року, було розроблено нову біологічно розкладну смолу, яка є більш екологічним матеріалом у порівнянні з аналогами, що використовуються зараз.

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Інсталяція під назвою We Harvest Wind (Ми збираємо [врожай] вітру) була представлена ​​у жовтні, як спільний проєкт Polestar та студії Thijs Biersteker. Покликаний привернути увагу до здатності людей вивести відновлювану енергію на перший план, арт-об’єкт являє собою повітряний млин, яким відвідувачі виставки могли керувати.

Створюючи лопаті для цього млина, митець та команда Polestar розглядали різні матеріали, зокрема Bcomp powerRibs та поліпропілен – композитні матеріали на основі льону, які широко використовувалися в концепт-карі Polestar Precept. Однак Бірстекер був розчарований, виявивши, що ці матеріали використовували поліпропіленову смолу на основі викопного палива.

Фото: інсталяція We Harvest Wind від студії Thijs Biersteker та Polestar / Polestar

“Коли ви створюєте твір мистецтва, який розповідає про вплив на навколишнє середовище, потрібно створити щось, що не мало б впливу на світ”, — сказав Бірстекер. Тож художник працював з командою досліджень і розробок Polestar у Великобританії, щоб розробити нову, більш екологічну смолу для арт-інсталяції.

“Ми виготовили лопаті скульптури з переробленого ПЕТ-пластику, надрукованого на 3D-принтері, а зовнішні крила були виготовлені зі структури на основі льону та нової екологічно чистої смоли на основі кукурудзи”, — пояснює Бірстекер. “Ми розробили композит, що поєднує льон і полімолочну кислоту (PLA) – біополімер, який біологічно розкладається і виготовлений з кукурудзи. Поєднання цих двох матеріалів створило справді органічне відчуття до твору мистецтва”.

Результатом є нова смола, яка біологічно розкладається, а не на основі викопного палива, що робить її більш екологічно чистою. Інновація виявилась настільки успішною, що Polestar зараз шукає способи для застосування нового матеріалу у своїх автомобілях.