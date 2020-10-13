Машины золотой эпохи автомобилестроения пока не имеют большой коллекционной ценности, но покупка такого авто может стать хорошим "пенсионным фондом".

В Германии выставили на продажу необычный экземпляр культовой Audi 100. 32-летняя машина имеет минимальный пробег и отличное состояние, при этом оценили ее как новый Renault Logan.

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Соответствующее объявление появилось на сайте mobilde.de. Из описания видно, что седан был выпущен в 1989 году, и за все время у него был только один владелец. Своей "соткой" он пользовался очень редко, поэтому за три десятка лет наездил лишь 6 652 км.

Машина все время находилась в гараже, это позволило ей отлично сохраниться – на кузове нет ни ржавчины, ни царапин, а салон выглядит как новый. Продавец лишь заменил расходники, которые пострадали от длительного простоя-шланги, прокладки и тому подобное.

Под капотом этой Audi находится 1,8-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 89 сил. Двигатель агрегатирован с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Оснащен седан гидроусилителем и люком.

Просят за автомобиль 11 700 евро, что для такой "капсулы времени" не так уж и дорого. Что правда без взяток и схем растаможить и зарегистрировать этот автомобиль в Украине не удастся из-за несоответствия его нормам Евро2.