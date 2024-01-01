Audi A5 Avant прокачали до 440 сил

Семейная модель стала мощнее и ярче на вид. Подробности авто раскрыли на сайте focus.ua со ссылкой на немецкое ателье ABT Sportsline.

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Именно эта компания выполнила тюнинг Audi A5. За основу взяли топовый универсал Audi S5 Avant, который даже в стоковой форме довольно быстрый.

В ABT Sportsline увеличили мощность 3,0-литрового V6 твин-турбо с 367 до 440 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 550 до 600 Н∙м. Динамические характеристики не раскрывают, однако ожидается, что разгон до 100 км/ч займет примерно 4 с. Максимальная скорость не изменилась – 250 км/ч.

Средний расход топлива ABT Audi S5 Avant составляет 8 л/100 км. Кроме того, установили спортивный выхлоп и доработали подвеску универсала. Кузов занизили на 25 мм.

Отличить новый Audi S5 Avant в тюнинге ABT Sportsline можно по новой передней "губе", увеличенным задним спойлером и 20-дюймовыми дисками с низкопрофильными шинами размером 245/35 R20. Салон универсала не изменился, только появились фирменные коврики ABT.

Тюнинг Audi S5 Avant от ABT Sportsline стоит 18 420 евро, а сам универсал обойдется в 80 000 евро. Итак, стоимость авто составляет почти 100 000 евро.