Audi и BMW признаны ненадежными электромобилями, а Peugeot - да

Опубликованы результаты исследования бывших в употреблении электромобилей европейских брендов, проведенного компанией Carly, которая специализируется на автомобильной диагностике электромобилей, пишут в Monsieurvintag.

Кстати какие электромобили покупают украинцы

В Европе подержанные электромобили достаточно трудно продать, ведь покупатели не знают состояния аккумуляторов и критически важных компонентов этих авто.

Чтобы решить эти проблемы, Carly провела тысячи диагностических исследований в 2024 году, что позволило точно ранжировать процент критических дефектов по брендам. Различия впечатляют:



Таблица подержанных электромобилей по брендам. Источник: Carly



Исследование показало, что высокотехнологичные бренды, такие как Audi, BMW и SEAT, имеют очень высокий уровень критических дефектов, который иногда превышает 75%. Это можно объяснить быстрой интеграцией сложных, иногда непроверенных технологий и разнообразием электронного оборудования, что умножает точки уязвимости.

Напротив, такие производители, как Peugeot, Toyota и Citroën, выделяются своим более осторожным и прогрессивным подходом к инновациям. Результат: удивительная надежность, особенно для Peugeot, который замыкает рейтинг только с 2,32% критических дефектов.

Renault, который часто опережает лидеров в сфере электромобилей, находится на полпути с 14%, тогда как Dacia, недорогой бренд, остается в зоне тревоги с показателем более 52%, вероятно, из-за менее надежной электроники.