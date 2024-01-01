Какие электромобили покупали украинцы в апреле: рейтинг

Аналитики ИДА прогнозируют, что в этом году рост продолжится, поскольку основным двигателем будет то, что с 2026 года возвращается полная растаможка на электромобили, а это повлечет рост цен на них на минимум 20...30%.

Если же принять во внимание еще новую налоговую политику США, которая по мнению местных производителей и экспертов рынка прежде всего представляет риски для локальных американских производителей, то подорожание может стать еще большим. Причем затронет оно авто из США, которые очень популярны именно в сегменте электро.

Динамика рынка электромобилей в Украине, 2024-2025

Структура сегмента по итогам апреля-2025 следующая:

основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 57,3%, или 4704 шт.

Второй по объемам подсегмент - внутренние перепродажи легковушек группы BEV, доля 31,6%, количество - 2595 шт.

Новые электроавто заняли 11% в своей группе, а в количественном измерении это 904 шт.

Как изменились показатели по этим подсегментам по сравнению с прошлыми периодами?

Внутренние перепродажи: +10,1% M-M, -1,8% Y-Y

Импорт б/у: -0,9% M-M, +40,6% Y-Y

Импорт новых: +24,3% M-M, +30,1% Y-Y

Объемы внутреннего рынка колеблются около значения 2,5 тыс./мес, импорт подержанных понемногу растет, незначительное и все же заметное есть и в подгруппе новых электроавто, хотя до сих пор там не побит рекорд в 1 тыс. авто в месяц, установленного ранее.

Новые электромобили

Украинский автопарк с начала 2025 года пополнили 2970 новых легковых электромобилей, отдельно в течение апреля первые номерные знаки и техпаспорта получили 904 новых легковушки группы BEV.

Какие марки новых электромобилей пользовались наибольшим спросом в апреле? Китайский BYD укрепил свою позицию, и не просто укрепил - а захватил более трети всего рынка с долей 33,8%! Второе место за Volkswagen, чья продукция охватила почти четверть всех продаж - 22,2%, третий - Zeekr с долей почти 16%.

Топ марок и моделей новых электромобилей, 04-2025

Лидером среди новых электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине в апреле, стал BYD Song Plus - 170 авто. Демократичная цена, солидный запас хода и современная батарея сделали его самым популярным выбором месяца.

Второе место занял Volkswagen ID.UNYX - 148 регистраций. Это новая для нашего рынка модель (на самом деле предназначена для китайского рынка, и производится на SAIC в отличие от другой "айдишки" - ID.4 Crozz, которую собирают на FAW) с купе-профилем, ориентирована на младшую аудиторию, с акцентом на дизайн и технологии.

Третьим стал Audi Q4 e-tron с результатом 74 авто - премиальный SUV с классическим качеством бренда, электрическим приводом и комфортом без экспериментов.

Импорт подержанных

Доля "свежепригнанных" авто среди всех электромобилей на рынке по итогам апреля 2025 года составила 57,3%, то есть более половины, и, соответственно, больше, чем два других подсегмента вместе - продажи новых и внутренние перепродажи электромобилей с пробегом.

Всего в течение прошлого месяца текущего года украинский автопарк пополнился на 4704 легковушки группы BEV (Battery Electric Vehicle) с пробегом.

Динамика этой части авторынка следующая: плюс 40,6% по сравнению с объемами апреля 2024 года, но минус 0,9% относительно марта-2025.

Напомним, что 2025 год - последний, пока действуют льготы на растаможку электромобилей. Прогнозируем увеличение объемов импорта в этом году, а также не исключено возникновение очередей на них и рост цен. Поэтому покупать следует еще сейчас, пока все только что упомянутое не началось в полную силу.

Какие электромобили чаще всего заказывали, и, соответственно "пригоняли" из-за границы в апреле? Здесь вкусы украинских автомобилистов оказались достаточно понятными: почти треть из них выбрали Tesla. Nissan пока держится благодаря двум поколениям Leaf, однако с двойным отставанием от американской марки. Третья позиция у Hyundai, который вошел в группу марок с долей более 10%, благодаря росту спроса на Ioniq и Kona.

Топ марок и моделей электромобилей, импорт, Украина, апрель 2025 г.

Среди отдельных моделей, которые чаще всего пополняли украинский автопарк, первенство получает Tesla Model Y, сместив многолетнего лидера Nissan Leaf на второе место. Третья строчка за Tesla Model 3.

Средний возраст электрических легковушек, которые прибывали к нам в прошлом месяце, составил 5,1 года - наименьшее значение из всех сегментов нашего рынка подержанных авто.

Внутренние перепродажи

По итогам апреля 2025 года доля внутренних перепродаж в сегменте электромобилей составила 31,6%, а общее количество автомобилей группы BEV, которые стали предметами сделок купли-продажи на внутреннем рынке, составляет 2595 шт.

Что касается динамики, то по сравнению с апрелем 2024 года продажи уменьшились на 1,8%, а по сравнению с мартом текущего года выросли на 10,1%. Подробнее о статистике в этом сегменте читайте в этом обзоре.

Что чаще покупали в начале этого года? Начнем с производителей, где Tesla уверенно лидирует, как по количеству, так и по доле, и с существенной разницей от Nissan, который на втором месте и долгое время был здесь лидером. Также в тройке лидеров Volkswagen - остальные игроки охватили менее 10% рынка.

Топ марок и моделей электромобилей, внутренний рынок, апрель 2025 г.

Если среди производителей лидерство удалось завоевать американской Tesla, то среди моделей повторить успех Nissan Leaf (четверть парка легковушек - это "Лифы") будет непросто. Хотя второе и третье места уже заняты "родственниками" от упомянутой Tesla.

Стоит отметить, что сегмент электромобилей остается самым молодым на вторичном рынке - средний возраст перепроданных в прошлом месяце автомобилей составил 6 лет. Это существенно меньше общего показателя рынка подержанных автомобилей, который сейчас составляет 15,8 лет.