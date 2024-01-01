Які електромобілі купували українці в квітні: рейтинг

Аналітики ІДА прогнозують, що цього року зростання продовжиться, оскільки основним рушієм буде те, що з 2026 року повертається повне розмитнення на електромобілі, а це потягне зростання цін на них на щонайменше 20...30%. Якщо ж узяти до уваги ще нову податкову політику США, яка на думку місцевих виробників та експертів ринку насамперед становить ризики для локальних американських виробників, то подорожчання може стати ще більшим, і зачепить воно авто зі США, які дуже популярні саме в сегменті електро.

Динаміка ринку електромобілів в Україні, 2024-2025

Структура сегмента за підсумками квітня-2025 наступна:

основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 57,3%, або 4704 шт.

Другий за обсягами підсегмент — внутрішні перепродажі легковиків групи BEV, частка 31,6%, кількість — 2595 шт.

Нові електроавто зайняли 11% у своїй групі, а у кількісному вимірі це 904 шт.

Як змінилися показники за цими підсегментами у порівнянні з минулими періодами?

Внутрішні перепродажі: +10,1% M-M, −1,8% Y-Y

Імпорт вживаних: −0,9% M-M, +40,6% Y-Y

Імпорт нових: +24,3% M-M, +30,1% Y-Y

Обсяги внутрішнього ринку коливаються близько значення 2,5 тис./міс, імпорт вживаних потроху зростає, незначне та все ж помітне є і в підгрупі нових електроавто, хоч досі там не побито рекорд у 1 тис. авто в місяць, встановленого раніше.

Нові електромобілі

Український автопарк від початку 2025 року поповнили 2970 нових легкових електромобілів, окремо впродовж квітня перші номерні знаки й техпаспорти отримали 904 нових легковики групи BEV.

Які марки нових електромобілів мали найбільший попит у квітні? Китайський BYD зміцнив свою позицію, і не просто зміцнив — а захопив понад третину усього ринку з часткою 33,8%! Друге місце за Volkswagen, чия продукція охопила майже чверть усіх продажів — 22,2%, третій — Zeekr з часткою майже 16%.

Топ марок та моделей нових електромобілів, 04-2025

Лідером серед нових електромобілів, вперше зареєстрованих в Україні у квітні, став BYD Song Plus — 170 авто. Демократична ціна, солідний запас ходу та сучасна батарея зробили його найпопулярнішим вибором місяця.

Друге місце посів Volkswagen ID.UNYX — 148 реєстрацій. Це нова для нашого ринку модель (насправді призначена для китайського ринку, і виготовляється на SAIC на відміну від іншої «айдішки» — ID.4 Crozz, яку збирають на FAW) із купе-профілем, орієнтована на молодшу аудиторію, з акцентом на дизайн і технології.

Третім став Audi Q4 e-tron із результатом 74 авто — преміальний SUV із класичною якістю бренду, електричним приводом та комфортом без експериментів.

Імпорт вживаних

Частка «свіжопригнаних» авто серед усіх електромобілів на ринку за підсумками квітня 2025 року склала 57,3%, тобто понад половину, і, відповідно, більше, ніж два інші підсегменти разом — продажі нових та внутрішні перепродажі електромобілів з пробігом.

Загалом впродовж минулого місяця поточного року український автопарк поповнився на 4704 легковики групи BEV (Battery Electric Vehicle) з пробігом.

Динаміка цієї частини авторинку наступна: плюс 40,6% у порівнянні з обсягами квітня 2024 року, але мінус 0,9% відносно березня-2025.

Нагадаємо, що 2025 рік — останній, поки діють пільги на розмитнення електромобілів. Прогнозуємо збільшення обсягів імпорту цього року, а також не виключене виникнення черг на них та зростання цін. Тож купувати слід ще зараз, поки все щойно згадане не почалося в повну силу.

Які електромобілі найчастіше замовляли, та, відповідно «приганяли» із за кордону у квітні? Тут смаки українських автомобілістів виявилися досить зрозумілими: майже третина з них обрали Tesla. Nissan наразі тримається завдяки двом поколінням Leaf, проте з подвійним відставанням від американської марки. Третя позиція у Hyundai, який увійшов до групи марок з часткою понад 10%, завдяки зростанню попиту на Ioniq та Kona.

Топ марок та моделей електромобілів, імпорт, Україна, квітень 2025 р.

Серед окремих моделей, які найчастіше поповнювали український автопарк, першість отримує Tesla Model Y, змістивши багаторічного лідера Nissan Leaf на друге місце. Третя сходинка за Tesla Model 3.

Середній вік електричних легковиків, які прибували до нас минулого місяця, склав 5,1 року — найменше значення з усіх сегментів нашого ринку вживаних авто.

Внутрішні перепродажі

За підсумками квітня 2025 року частка внутрішніх перепродажів в сегменті електромобілів склала 31,6%, а загальна кількість автомобілів групи BEV, які стали предметами угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку, становить 2595 шт.

Що стосується динаміки, то порівняно з квітнем 2024 року продажі зменшилися на 1,8%, а у порівнянні з березнем поточного року зросли на 10,1%. Детальніше про статистику у цьому сегменті читайте у цьому огляді.

Що частіше купували на початку цього року? Почнемо з виробників, де Tesla впевнено лідирує, як за кількістю, так і за часткою, і з суттєвою різницею від Nissan, який на другому місці й тривалий час був тут лідером. Також у трійці лідерів Volkswagen — інші гравці охопили менш як 10% ринку.

Топ марок і моделей електромобілів, внутрішній ринок, квітень 2025 р.

Якщо серед виробників лідерство вдалося завоювати американській Tesla, то серед моделей повторити успіх Nissan Leaf (чверть парку легковиків — це «Ліфи») буде непросто. Хоча друге та третє місця вже зайняті «родичами» від згаданої Tesla.

Варто відзначити, що сегмент електромобілів залишається наймолодшим на вторинному ринку — середній вік перепроданих минулого місяця автомобілів становив 6 років. Це суттєво менше загального показника ринку вживаних автомобілів, який зараз становить 15,8 року.