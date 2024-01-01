Audi та BMW визнані ненадійними електромобілями, а Peugeot - так

Опубліковані результати дослідження вживаних електромобілів європейських брендів, проведеного компанією Carly, яка спеціалізується на автомобільній діагностиці електромобілів, пишуть в Monsieurvintag.

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В Європі вживані електромобілі досить важко продати, адже покупці не знають стану акумуляторів та критично важливих компонентів цих авто.

Щоб вирішити ці проблеми, Carly провела тисячі діагностичних досліджень у 2024 році, що дозволило точно ранжувати відсоток критичних дефектів за брендами. Відмінності вражають:



Таблиця вживаних електромобілів за брендами. Джерело: Carly



Дослідження показало, що високотехнологічні бренди, такі як Audi, BMW та SEAT, мають дуже високий рівень критичних дефектів, який іноді перевищує 75%. Це можна пояснити швидкою інтеграцією складних, іноді неперевірених технологій та різноманітністю електронного обладнання, що множить точки вразливості.

Навпаки, такі виробники, як Peugeot, Toyota та Citroën, виділяються своїм більш обережним та прогресивним підходом до інновацій. Результат: дивовижна надійність, особливо для Peugeot, який замикає рейтинг лише з 2,32% критичних дефектів.

Renault, який часто випереджає лідерів у сфері електромобілів, знаходиться на півдорозі з 14%, тоді як Dacia, недорогий бренд, залишається в зоні тривоги з показником понад 52%, ймовірно, через менш надійну електроніку.