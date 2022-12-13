Немецкая марка разработала свою технологию искусственного интеллекта под названием FelGAN.

Конечно, германская марка не экспериментирует с новой формой колес. Обода сохранят свою круглую форму в обозримом будущем, но то, как они разработаны, может быть другим – по крайней мере для Audi.

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Audi начала использовать технологию искусственного интеллекта (AI) для разработки новых колес. Но прежде чем приподнять брови и кричать, что дизайн – это самый человеческий процесс в создании автомобиля, заметьте, что Audi не полностью заменяет своих дизайнеров компьютерами.

Используя собственную технологию под названием FelGAN, дизайнеры Audi черпают вдохновение из дизайна колес, созданного искусственным интеллектом.

FelGAN – это комбинация немецкого слова, означающего «обед» (Felge) и «GAN», что означает Generative Adversarial Networks. GAN – это особая форма самообучающейся компьютерной программы, которая использует два алгоритма для соревнования как соперники во время «стадии обучения». Оба алгоритма созданы, чтобы учиться на своих ошибках и постоянно совершенствоваться.

С помощью этого процесса один из алгоритмов сделает творение «настолько обманчиво подлинными, что даже человеческий глаз не может или едва может отличить их от настоящих фотографий».

Диски, разработанные искусственным интеллектом, послужат вдохновением для дизайнеров – своего рода спонтанный центр идей для команды дизайнеров дисков Audi. Это также позволяет обмениваться новыми версиями и вариациями. И, наконец, инструмент позволяет дизайнерам легко экспериментировать с формой, цветом, структурой поверхности и другими параметрами в реальном времени.

Этот новый процесс проектирования не полностью зависит от идей ИИ. Дизайнеры Audi также могут дополнять программу своими дизайнами и фотографиями, добавляя их к виртуальной экспериментальной поверхности.

Последним шагом в этом процессе проектирования является превращение виртуальных конструкций в нечто материальное путем создания прототипа колеса. Это будет либо пластик, либо алюминий, сделанный при помощи фрезерного станка.