Чотири кільця залишились, але вони тепер не об'ємні, а пласкі.

Вже майже століття логотипом Audi є чотири переплетених кільця, які символізують об’єднання чотирьох брендів. Тепер ці символи дещо змінились: вони мають не тривимірний вигляд, а пласкі, без хрому, чорно-білі.

«Чіткість нових чорно-білих кілець робить наш корпоративний стиль безпомилковим», — сказав дизайнер бренду Андре Джорджі. «Тонка чорна рамка навколо кілець забезпечує постійний зовнішній вигляд преміум-якості, незалежно від фарби автомобіля чи кольору решітки радіатора».

Нагадаємо, що новий логотип вперше з’явився на Audi Q8 E-Tron

За словами стратега бренду Фредеріка Каліша, близько трьох років тому дизайнери Audi запропонували «згладити» логотип, «щоб забезпечити стабільну присутність бренду в усіх точках контакту з клієнтами».

Іншим міркуванням цих графічних змін є забезпечення гарного вигляду на цифрових екранах. Ну куди ж без моди – останнім часом так званий плоский вигляд був використаний в логотипах ряду інших виробників, включаючи General Motors, BMW і Volkswagen.

Оригінальний логотип Audi був створений майже століття тому і символізує злиття чотирьох виробників автомобілів, розташованих у німецькій землі Саксонія: Audi, DKW, Horch і Wanderer. Нова фірма отримала назву Auto Union AG.

Згодом бренд Audi зайняв центральне місце на автомобілях: спочатку коричневого, потім червоного кольору. Починаючи з 1978 року, чорний овал з білими літерами характеризував ідентичність бренду. У 1990-х роках компанія знову зосередилася на кільцях, цього разу з тривимірним виглядом.