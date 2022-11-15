Четыре кольца остались, но теперь они не объемные, а плоские.

Уже почти столетие логотипом Audi являются четыре переплетенных кольца, символизирующих объединение четырех брендов. Теперь эти символы несколько изменились: они выглядят не трехмерно, а плоскими, без хрома, черно-белые.

«Четкость новых черно-белых колец делает наш корпоративный стиль безошибочным», – сказал дизайнер бренда Андре Джорджи. «Тонкая черная рамка вокруг колец обеспечивает постоянный внешний вид премиум-качества, вне зависимости от цвета автомобиля или радиаторной решетки».

Напомним, что новый логотип впервые появился на Audi Q8.

По словам стратега бренда Фредерика Калиша, около трех лет назад дизайнеры Audi предложили "сгладить" логотип, "чтобы обеспечить стабильное присутствие бренда во всех точках контакта с клиентами".

Другим соображением этих графических изменений является хороший вид на цифровых экранах. Ну и куда же без моды – в последнее время так называемый плоский вид был использован в логотипах ряда других производителей, включая General Motors, BMW и Volkswagen.

Оригинальный логотип Audi был создан почти сто лет назад и символизирует слияние четырех производителей автомобилей, расположенных в немецкой земле Саксония: Audi, DKW, Horch и Wanderer. Новая компания получила название Auto Union AG.

Впоследствии бренд Audi занял центральное место на автомобилях: сначала коричневый, затем красный цвет. Начиная с 1978 года черный овал с белыми буквами характеризовал идентичность бренда. В 1990-х годах компания снова сосредоточилась на кольцах, на этот раз с трехмерным видом.