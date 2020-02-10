На горнолыжном курорте Целль-ам-Зе одним счастливцам выпала возможность покататься на лыжах, а другим – покатать их.

Любишь кататься – люби и саночки возить, гласит народная мудрость. Audi решила убрать из "уравнения" работу, оставив только удовольствие.

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Мероприятие под названием Audi GP Ice Race, хотя и содержит в названии слово "гонки", не ставит целью определения самого быстрого, здесь главное – драйв, фан и продвижение. И немецкий производитель привез в Целль-ам-Зе свои лучшие спорткары, включая электрический болид e-tron, чтобы промчаться по горнолыжным трассам и покатать нескольких счастливчиков.

В Альпах лыжников развлекали: Audi RS5 DTM с чемпионом серии Рене Растом, ралли-кар Audi Sport quattro с чемпионом WRC 1984 Стигом Блюмквистом, Беню Трелюе на классическом Auto Union DKW F91 (он катал по трассе чемпиона по горнолыжному спорту 1987 года Франко Вьорндля), а также Даниэль Абт за рулем электрического болида Audi e-tron FE06 серии FIA Formula E с про-лыжником Бенедиктом Майром.



Кажется, мероприятие было интересным. Хотя и не интерактивным, в отличие от Lamborghini Winter Accademia.

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